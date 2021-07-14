Суд в Санкт-Петербурге отказался выпустить из СИЗО блогера Хованского

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля прошлого года, находясь в Санкт-Петербурге, в интернете обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Он исполнил песню, в которой, согласно экспертному заключению, содержались признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности.