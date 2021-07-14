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Суд в Санкт-Петербурге отказался выпустить из СИЗО блогера Хованского

Ведомости

Санкт-Петербургский городской суд отказался отпустить из-под стражи блогера Юрия Хованского, арестованного в рамках дела о публичных призывах к терроризму и его оправданию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу защиты Хованского на решение Дзержинского суда города об аресте блогера, однако лишь «исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью». «В остальном постановление районного суда оставлено без изменений», — пояснили в пресс-службе.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге в среду по подозрению в оправдании и призывах к терроризму. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля прошлого года, находясь в Санкт-Петербурге, в интернете обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Он исполнил песню, в которой, согласно экспертному заключению, содержались признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности.

Сам Хованский позднее частично признал вину, по словам адвоката, удостоверив, что «исполнял эту ужасную композицию». Представитель защиты Хованского также добавила, что блогер исполнил свою песню давно и у него не было цели «выставлять это на YouTube», а также за что-либо агитировать.

Ранее по теме: Хованский частично признал свою вину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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