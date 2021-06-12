Хованский частично признал свою вину
Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма, частично признал вину, сообщила глава фирмы «Лучшие юристы», адвокаты которой представляют блогера, Виктория Мартыненко в комментарии ТАСС.
«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — заявила она.
Представитель защиты Хованского также добавила, что блогер исполнил свою песню давно и у него не было цели «выставлять это на YouTube».
Хованского задержали в Санкт-Петербурге в среду по подозрению в оправдании и призывах к терроризму. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
В четверг Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил блогера под стражу на два месяца.