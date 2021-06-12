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Хованский частично признал свою вину

Ведомости

Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма, частично признал вину, сообщила глава фирмы «Лучшие юристы», адвокаты которой представляют блогера, Виктория Мартыненко в комментарии ТАСС.

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — заявила она.

Представитель защиты Хованского также добавила, что блогер исполнил свою песню давно и у него не было цели «выставлять это на YouTube».

Хованского задержали в Санкт-Петербурге в среду по подозрению в оправдании и призывах к терроризму. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В четверг Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил блогера под стражу на два месяца. 

Ранее по теме: Суд в Петербурге арестовал Хованского на два месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных