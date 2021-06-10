Суд в Петербурге арестовал Хованского на два месяца
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу блогера Юрия Хованского, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому стражу по 08.08.2021», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
«Следствие полагает, что не позднее 03.07.2020 Хованский, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, подключившись к онлайн-трансляции на неустановленном Интернет-ресурсе, исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду», — добавляется в сообщении.
Согласно документам, представленным суду, Хованский свою вину признает частично.
Ранее Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании и призывах к терроризму. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).