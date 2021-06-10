Суд в Петербурге арестовал Хованского на два месяца

«Следствие полагает, что не позднее 03.07.2020 Хованский, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, подключившись к онлайн-трансляции на неустановленном Интернет-ресурсе, исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду», — добавляется в сообщении.