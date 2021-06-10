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Суд в Петербурге арестовал Хованского на два месяца

Ведомости

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу блогера Юрия Хованского, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому стражу по 08.08.2021», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

«Следствие полагает, что не позднее 03.07.2020 Хованский, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, подключившись к онлайн-трансляции на неустановленном Интернет-ресурсе, исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду», — добавляется в сообщении.

Согласно документам, представленным суду, Хованский свою вину признает частично.

Ранее Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании и призывах к терроризму. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Ранее по теме: Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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