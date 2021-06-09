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Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму

Ведомости

Блогер Юрий Хованский, подозреваемый в оправдании и призывах к терроризму, заявил, что признает вину и «полностью раскаивается». Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.

«Задержан по статье 205.2 вторая часть УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину», — сказал блогер.

Ранее Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании и призывах к терроризму. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля прошлого года, находясь в Санкт-Петербурге, с помощью интернета обратился к другим лицам с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности. Он исполнил песню, в которой, согласно экспертному заключению, содержались признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности.

Кроме того, в выступлении были призывы к осуществлению агрессивных, насильственных, жестоких действий, создающих опасность гибели людей.

Ранее по теме: Блогера Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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