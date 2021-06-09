Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму
Блогер Юрий Хованский, подозреваемый в оправдании и призывах к терроризму, заявил, что признает вину и «полностью раскаивается». Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.
«Задержан по статье 205.2 вторая часть УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину», — сказал блогер.
Ранее Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании и призывах к терроризму. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля прошлого года, находясь в Санкт-Петербурге, с помощью интернета обратился к другим лицам с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности. Он исполнил песню, в которой, согласно экспертному заключению, содержались признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности.
Кроме того, в выступлении были призывы к осуществлению агрессивных, насильственных, жестоких действий, создающих опасность гибели людей.