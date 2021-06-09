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Блогера Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма

Ведомости

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании и призывах к терроризму, сообщают ТАСС, «РИА Новости» и РЕН со ссылкой на источники. Источники «Ведомостей» в полиции подтвердили задержание Хованского.

Блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Собеседники ТАСС и «РИА Новости» не уточнили, в каком статусе находится блогер. Собеседник РЕН сообщает, что Хованский сейчас в полиции, но не уточняет, в каком отделении. Официально информацию о задержании и обысках ни одно из ведомств пока не подтвердило.

Телеграм-канал Baza пишет, что причиной возбуждения дела стал видеоролик с песней про «Норд-Ост», опубликованный в 2020 г. на YouTube. Дело Хованского расследует 5-й отдел центра «Э» МВД (преступления по этническим и религиозным мотивам). Телеграм-канал Mash пишет, что в ходе обыска у Хованского нашли «девайс для курения веществ» и пистолет. На YouTube у Хованского 4,4 млн подписчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных