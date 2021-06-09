Блогера Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма

Блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Собеседники ТАСС и «РИА Новости» не уточнили, в каком статусе находится блогер. Собеседник РЕН сообщает, что Хованский сейчас в полиции, но не уточняет, в каком отделении. Официально информацию о задержании и обысках ни одно из ведомств пока не подтвердило.