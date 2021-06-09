Блогера Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма
Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании и призывах к терроризму, сообщают ТАСС, «РИА Новости» и РЕН со ссылкой на источники. Источники «Ведомостей» в полиции подтвердили задержание Хованского.
Блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Собеседники ТАСС и «РИА Новости» не уточнили, в каком статусе находится блогер. Собеседник РЕН сообщает, что Хованский сейчас в полиции, но не уточняет, в каком отделении. Официально информацию о задержании и обысках ни одно из ведомств пока не подтвердило.
Телеграм-канал Baza пишет, что причиной возбуждения дела стал видеоролик с песней про «Норд-Ост», опубликованный в 2020 г. на YouTube. Дело Хованского расследует 5-й отдел центра «Э» МВД (преступления по этническим и религиозным мотивам). Телеграм-канал Mash пишет, что в ходе обыска у Хованского нашли «девайс для курения веществ» и пистолет. На YouTube у Хованского 4,4 млн подписчиков.