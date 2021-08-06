Путин рассказал о сбоях при ликвидации лесных пожаров
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах обратил внимание на сбои в реагировании на чрезвычайные ситуации природного характера в стране. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место быть. Люди страдают. Прежде всего, конечно, мы сегодня должны будем поговорить о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются», — сказал Путин.
По словам главы государства, нормативная база и система административных действий при природных чрезвычайных ситуациях в России отработана, но события подобного рода каждый раз носят достаточно уникальный характер. «В каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, с этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям», — добавил российский лидер.
«Есть вопросы и к организации лесного хозяйства», — резюмировал он.
5 августа в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин связал пожары в России с изменением климата: по словам главы государства, скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России за последние 44 года происходит в 2,8 раза быстрее, чем в мире.