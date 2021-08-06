Путин рассказал о сбоях при ликвидации лесных пожаров

«Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место быть. Люди страдают. Прежде всего, конечно, мы сегодня должны будем поговорить о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются», — сказал Путин.