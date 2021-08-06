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Путин рассказал о сбоях при ликвидации лесных пожаров

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах обратил внимание на сбои в реагировании на чрезвычайные ситуации природного характера в стране. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место быть. Люди страдают. Прежде всего, конечно, мы сегодня должны будем поговорить о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются», — сказал Путин.

По словам главы государства, нормативная база и система административных действий при природных чрезвычайных ситуациях в России отработана, но события подобного рода каждый раз носят достаточно уникальный характер. «В каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, с этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям», — добавил российский лидер.

«Есть вопросы и к организации лесного хозяйства», — резюмировал он.

5 августа в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин связал пожары в России с изменением климата: по словам главы государства, скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России за последние 44 года происходит в 2,8 раза быстрее, чем в мире.

Ранее по теме: Путин связал пожары в России с изменением климата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных