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В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России

Ведомости

Мужчины без постоянного источника дохода, совершавшие противоправные деяния в прошлом, чаще всего совершают преступления в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД по преступности за первое полугодие.

За этот период правоохранители выявили около 446 000 человек, совершивших преступления, из них 64% не имеют постоянного источника дохода, а 58% — уже совершали преступления в прошлом. При этом женщины совершают лишь каждое шестое преступление в России. Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, составляет 4% от их общего числа. Треть всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Генпрокуратура представила доклад о состоянии преступности в России, в котором отмечалось, что материальный ущерб от экономических преступлений в стране в первом полугодии составил 142,6 млрд руб. Также Генпрокуратура выявила 22 441 преступление коррупционной направленности. Это на 18,9% превышает показатель января – июня 2020 г. Вдобавок ведомство указало на заметную активизацию работы по установлению фактов взяточничества. Таковых зафиксировано 10 858, что на 27,7% больше, чем годом ранее. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 000 руб.

Ранее по теме: Ущерб от экономических преступлений в первом полугодии превысил 140 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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