В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России
Мужчины без постоянного источника дохода, совершавшие противоправные деяния в прошлом, чаще всего совершают преступления в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД по преступности за первое полугодие.
За этот период правоохранители выявили около 446 000 человек, совершивших преступления, из них 64% не имеют постоянного источника дохода, а 58% — уже совершали преступления в прошлом. При этом женщины совершают лишь каждое шестое преступление в России. Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, составляет 4% от их общего числа. Треть всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Генпрокуратура представила доклад о состоянии преступности в России, в котором отмечалось, что материальный ущерб от экономических преступлений в стране в первом полугодии составил 142,6 млрд руб. Также Генпрокуратура выявила 22 441 преступление коррупционной направленности. Это на 18,9% превышает показатель января – июня 2020 г. Вдобавок ведомство указало на заметную активизацию работы по установлению фактов взяточничества. Таковых зафиксировано 10 858, что на 27,7% больше, чем годом ранее. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 000 руб.