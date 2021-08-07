В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России

За этот период правоохранители выявили около 446 000 человек, совершивших преступления, из них 64% не имеют постоянного источника дохода, а 58% — уже совершали преступления в прошлом. При этом женщины совершают лишь каждое шестое преступление в России. Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, составляет 4% от их общего числа. Треть всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.