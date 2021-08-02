Ущерб от экономических преступлений в первом полугодии превысил 140 млрд рублей
Материальный ущерб от экономических преступлений в России в первом полугодии составил 142,6 млрд руб., следует из доклада Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране.
«Свыше четверти или 20,3 тыс. (+4,6%) преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере. Материальный ущерб, оцененный на досудебной стадии, превысил 142,6 млрд. руб. Это на 74,5 млн. руб. меньше, чем годом ранее», — сказано в документе.
При этом ведомство указало на продолжение тенденции к росту общего количества преступлений экономической направленности. Таковых зафиксировано более 70 000, что почти на 7000 больше, чем в сопоставимый период прошлого года.
Также Генпрокуратура выявила 22 441 преступление коррупционной направленности. Это на 18,9% превышает показатель января – июня 2020 г. Вдобавок ведомство указало на заметную активизацию работы по установлению фактов взяточничества. Таковых зафиксировано 10 858, что на 27,7% больше, чем годом ранее. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 000 руб.
В целом за 2020 г. Генпрокуратура выявила 105 480 экономических преступлений в России. По сравнению с 2019 г. их число выросло на 0,5%.