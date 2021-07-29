Генпрокуратура сообщила о росте числа нарушений законов в первом полугодии

Ранее начальник главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов заявил, что масштаб киберпреступности в России вырос до уровня угрозы национальной безопасности. Такая тенденция, по его словам, связана с цифровизацией общественных отношений и такими особенностями интернета, как доступность информации, охват широкой аудитории, анонимность и трансграничный характер.