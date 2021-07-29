Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Генпрокуратура сообщила о росте числа нарушений законов в первом полугодии

Ведомости

Количество нарушений законов в России в первом полугодии 2021 г. выросло до 2,6 млн, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры по итогам совещания под председательством генерального прокурора Игоря Краснова.

«За указанный период прокурорами выявлено 2,6 млн нарушений закона (в первом полугодии 2020 г. – 2,5 млн)», – говорится в сообщении. По инициативе органов прокуратуры к административной ответственности привлечено 131 700 лиц (в первом полугодии 2020 г. – 119 400), по требованию прокуроров возбуждено 12 100 уголовных дел (11 500).

В ведомстве отметили, что за этот период на 20,3% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее начальник главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов заявил, что масштаб киберпреступности в России вырос до уровня угрозы национальной безопасности. Такая тенденция, по его словам, связана с цифровизацией общественных отношений и такими особенностями интернета, как доступность информации, охват широкой аудитории, анонимность и трансграничный характер.

Ранее по теме: В Генпрокуратуре назвали киберпреступность угрозой нацбезопасности России
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных