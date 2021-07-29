Генпрокуратура сообщила о росте числа нарушений законов в первом полугодии
Количество нарушений законов в России в первом полугодии 2021 г. выросло до 2,6 млн, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры по итогам совещания под председательством генерального прокурора Игоря Краснова.
«За указанный период прокурорами выявлено 2,6 млн нарушений закона (в первом полугодии 2020 г. – 2,5 млн)», – говорится в сообщении. По инициативе органов прокуратуры к административной ответственности привлечено 131 700 лиц (в первом полугодии 2020 г. – 119 400), по требованию прокуроров возбуждено 12 100 уголовных дел (11 500).
В ведомстве отметили, что за этот период на 20,3% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Ранее начальник главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов заявил, что масштаб киберпреступности в России вырос до уровня угрозы национальной безопасности. Такая тенденция, по его словам, связана с цифровизацией общественных отношений и такими особенностями интернета, как доступность информации, охват широкой аудитории, анонимность и трансграничный характер.