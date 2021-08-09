Минобороны выявило 33 самолета разведки у российских границ за неделю
Министерство обороны за неделю выявило 33 самолета иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ России, сообщает принадлежащая ведомству газета «Красная звезда».
«33 самолета-разведчика иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС (радиолокационными станциями – прим. ред.)», – говорится в сообщении. Министерство также зарегистрировало 11 разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Для недопущения нарушения госграницы в воздух два раза поднимались истребители.
Ранее заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут заявил, что в 2020 г. американские ВВС перехватили у Аляски больше российских самолетов, чем когда-либо с момента завершения Холодной войны, сообщал ТАСС. В связи с этим США фокусируются на Арктике и модернизируют свою стратегию, чтобы сохранять свое присутствие, сотрудничать с союзниками и партнерами, а также при необходимости соревноваться в военной сфере в Арктике, отмечал он.