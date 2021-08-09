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Минобороны выявило 33 самолета разведки у российских границ за неделю

Ведомости

Министерство обороны за неделю выявило 33 самолета иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ России, сообщает принадлежащая ведомству газета «Красная звезда».

«33 самолета-разведчика иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС (радиолокационными станциями – прим. ред.)», – говорится в сообщении. Министерство также зарегистрировало 11 разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Для недопущения нарушения госграницы в воздух два раза поднимались истребители.

Ранее заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут заявил, что в 2020 г. американские ВВС перехватили у Аляски больше российских самолетов, чем когда-либо с момента завершения Холодной войны, сообщал ТАСС. В связи с этим США фокусируются на Арктике и модернизируют свою стратегию, чтобы сохранять свое присутствие, сотрудничать с союзниками и партнерами, а также при необходимости соревноваться в военной сфере в Арктике, отмечал он.

Ранее по теме: Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных