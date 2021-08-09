Минобороны выявило 33 самолета разведки у российских границ за неделю

Ранее заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут заявил, что в 2020 г. американские ВВС перехватили у Аляски больше российских самолетов, чем когда-либо с момента завершения Холодной войны, сообщал ТАСС. В связи с этим США фокусируются на Арктике и модернизируют свою стратегию, чтобы сохранять свое присутствие, сотрудничать с союзниками и партнерами, а также при необходимости соревноваться в военной сфере в Арктике, отмечал он.