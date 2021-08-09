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Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов

Ведомости

Минобрнауки рекомендовал вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе. Министерство рекомендовало установить для таких студентов особый режим посещения учебных корпусов.

Минобрнауки также рекомендовало не ограничивать доступ в вуз для студентов, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом менее полугода назад. Такие студенты могут ходить на занятия в университет.

При заселении в общежитие вузы могут требовать от студентов справку о прививке от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медотводе. Минобрнауки рекомендовал вузам за свой счет вакцинировать иностранных студентов от коронавируса.

Министерство утвердило рекомендации 29 июля этого года. Они будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах и в целом по России.

Ранее по теме: В Высшей школе экономики отстранят от очного обучения непривитых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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