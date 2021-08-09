Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов
Минобрнауки рекомендовал вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства.
«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе. Министерство рекомендовало установить для таких студентов особый режим посещения учебных корпусов.
Минобрнауки также рекомендовало не ограничивать доступ в вуз для студентов, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом менее полугода назад. Такие студенты могут ходить на занятия в университет.
При заселении в общежитие вузы могут требовать от студентов справку о прививке от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медотводе. Минобрнауки рекомендовал вузам за свой счет вакцинировать иностранных студентов от коронавируса.
Министерство утвердило рекомендации 29 июля этого года. Они будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах и в целом по России.