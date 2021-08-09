Россияне описали образ России за рубежом

Большинство – 67% – опрошенных считают, что влияние России на международной арене основано на военной мощи, 47% – на авторитете Владимира Путина, 31% – на спортивных успехах, 30% – культурном наследии, 23% – достижениях в науке и технологиях. По мнению 31% респондентов, международный авторитет России основан на страхе и уважении, при этом 25% считают, что, в основном, на страхе, а 23% – на уважении.