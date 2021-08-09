Россияне описали образ России за рубежом
Чаще всего у иностранцев ассоциируются с Россией медведи, алкоголь, президент Владимир Путин, холод и гостеприимство, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
«По мнению наших сограждан, чаще всего с Россией ассоциируются медведи (11%), алкоголь (11%), В. Путин (10%), а также холод (6%) и гостеприимство (4%)», – говорится в сообщении центра.
Большинство – 67% – опрошенных считают, что влияние России на международной арене основано на военной мощи, 47% – на авторитете Владимира Путина, 31% – на спортивных успехах, 30% – культурном наследии, 23% – достижениях в науке и технологиях. По мнению 31% респондентов, международный авторитет России основан на страхе и уважении, при этом 25% считают, что, в основном, на страхе, а 23% – на уважении.
Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым 42% граждан считают Россию одной из великих держав. Положительно оценивают позиции России на мировой арене 65% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 28%. По мнению 43% респондентов, влияние России на международной арене за последний год усилилось, 24% заявили о его ослаблении, еще 24% считают, что оно не изменилось.