Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда дополнительные средства на тушение лесных пожаров, следует из материалов на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации... обеспечить выделение из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в субъектах Российской Федерации и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов, а также на обеспечение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием», — говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 21 июля этого года.
Помимо этого Путин поручил правительству и властям республик Карелия, Саха и Челябинской области принять меры по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Карелии, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 г., необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья», — следует из поручений президента.
5 августа в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин связал пожары в России с изменением климата: по словам главы государства, скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России за последние 44 года происходит в 2,8 раза быстрее, чем в мире.