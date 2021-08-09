Путин поручил выделить средства из резервного фонда на тушение пожаров

«Правительству Российской Федерации... обеспечить выделение из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в субъектах Российской Федерации и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов, а также на обеспечение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием», — говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 21 июля этого года.