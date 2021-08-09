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В Ленобласти задержали проникшего на территорию детсада мужчину

Ведомости

В городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области задержали мужчину, проникшего на территорию детского сада, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по региону. Ранее сообщалось, что у мужчины в руках был нож.

По данным полиции, 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга был задержан в городе Кудрово и уже доставлен в отдел полиции. Проводится проверка. До этого в полиции сообщали, что для его розыска и задержания направили все наружные наряды.

Днем 9 августа ТАСС со ссылкой на администрацию района сообщил, что мужчина, вооруженный ножом, пробрался через забор частного детского сада «Маленькая страна» в городе Кудрово на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Увидев охранника, он покинул детсад. По словам заведующей, дети заметили в его руках нож, но она оружия не видела.

Источник «Интерфакса» также сообщил, что мужчина был пьян или психически нездоров.

Ранее по теме: В Ленинградской области мужчина с ножом зашел на территорию детского сада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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