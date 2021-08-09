В Ленобласти задержали проникшего на территорию детсада мужчину
В городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области задержали мужчину, проникшего на территорию детского сада, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по региону. Ранее сообщалось, что у мужчины в руках был нож.
По данным полиции, 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга был задержан в городе Кудрово и уже доставлен в отдел полиции. Проводится проверка. До этого в полиции сообщали, что для его розыска и задержания направили все наружные наряды.
Днем 9 августа ТАСС со ссылкой на администрацию района сообщил, что мужчина, вооруженный ножом, пробрался через забор частного детского сада «Маленькая страна» в городе Кудрово на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Увидев охранника, он покинул детсад. По словам заведующей, дети заметили в его руках нож, но она оружия не видела.
Источник «Интерфакса» также сообщил, что мужчина был пьян или психически нездоров.