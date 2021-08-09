Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

«В связи с тем, что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные истолкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками — студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, в том числе представителями партии "Единая Россия", поднявшими этот вопрос», — говорится в сообщении.