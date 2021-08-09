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Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Ведомости

Министерство науки и высшего образования считает недопустимым введение ограничений для студентов из-за отсутствия прививки от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — приводит слова Фалькова пресс-служба министерства.

Отмечается, что в ближайшее время ведомство организует дополнительные обсуждения этого вопроса с ректорами, преподавателями, студентами и экспертным сообществом.

«В связи с тем, что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные истолкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками — студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, в том числе представителями партии "Единая Россия", поднявшими этот вопрос», — говорится в сообщении.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства.

Ранее по теме: Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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