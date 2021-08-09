Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
Министерство науки и высшего образования считает недопустимым введение ограничений для студентов из-за отсутствия прививки от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — приводит слова Фалькова пресс-служба министерства.
Отмечается, что в ближайшее время ведомство организует дополнительные обсуждения этого вопроса с ректорами, преподавателями, студентами и экспертным сообществом.
«В связи с тем, что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные истолкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками — студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, в том числе представителями партии "Единая Россия", поднявшими этот вопрос», — говорится в сообщении.
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства.