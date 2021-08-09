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В ООН предупредили о необратимых последствиях глобального изменения климата

Ведомости

Многие наблюдаемые изменения климата беспрецедентны, а некоторые необратимы в долгосрочной перспективе, следует из отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.

В данном документе эксперты сделали несколько ключевых выводов:

- Изменение климата усиливает круговорот воды. Это вызывает более интенсивные дожди и, как следствие, провоцирует наводнения и более сильную засуху во многих регионах;

- В течение всего текущего столетия в прибрежных регионах продолжится подъем уровня моря, что также будет приводить к наводнениям в низменных районах и эрозии районов;

- Глобальное потепление ускорит процесс таяния ледников. Это негативно отразится на океанской экосистеме и человечестве, приведет к снижению уровня кислорода;

- При увеличении средней температуры на планете на 1,5 градуса периоды жары станут длиннее, а холода станут короче. Рост показателя на 2 градуса будет критичнным для сельского хозяйства и здравоохранения.

«Этот отчет является «красным кодом» для человечества. Тревожные сигналы оглушительны, и доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива и вырубки лесов душат нашу планету и подвергают миллиарды людей прямому риску», — приводит комментарий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша The Guardian.

В то же время авторы доклада указали, что изменения климата и его последствия можно ограничить за счет существенного и устойчивого сокращения выбросов парниковых газов. Однако даже в этом случае для стабилизации глобальной температуры может потребоваться 20-80 лет, предупредили эксперты.

Ранее по теме: Еврокомиссия призвала готовиться к последствиям изменения климата
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных