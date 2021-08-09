В ООН предупредили о необратимых последствиях глобального изменения климата

В то же время авторы доклада указали, что изменения климата и его последствия можно ограничить за счет существенного и устойчивого сокращения выбросов парниковых газов. Однако даже в этом случае для стабилизации глобальной температуры может потребоваться 20-80 лет, предупредили эксперты.