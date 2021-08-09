В ООН предупредили о необратимых последствиях глобального изменения климата
Многие наблюдаемые изменения климата беспрецедентны, а некоторые необратимы в долгосрочной перспективе, следует из отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.
В данном документе эксперты сделали несколько ключевых выводов:
- Изменение климата усиливает круговорот воды. Это вызывает более интенсивные дожди и, как следствие, провоцирует наводнения и более сильную засуху во многих регионах;
- В течение всего текущего столетия в прибрежных регионах продолжится подъем уровня моря, что также будет приводить к наводнениям в низменных районах и эрозии районов;
- Глобальное потепление ускорит процесс таяния ледников. Это негативно отразится на океанской экосистеме и человечестве, приведет к снижению уровня кислорода;
- При увеличении средней температуры на планете на 1,5 градуса периоды жары станут длиннее, а холода станут короче. Рост показателя на 2 градуса будет критичнным для сельского хозяйства и здравоохранения.
«Этот отчет является «красным кодом» для человечества. Тревожные сигналы оглушительны, и доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива и вырубки лесов душат нашу планету и подвергают миллиарды людей прямому риску», — приводит комментарий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша The Guardian.
В то же время авторы доклада указали, что изменения климата и его последствия можно ограничить за счет существенного и устойчивого сокращения выбросов парниковых газов. Однако даже в этом случае для стабилизации глобальной температуры может потребоваться 20-80 лет, предупредили эксперты.