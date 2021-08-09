Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране учрежден орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — говорится в документе.
Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждаются граждане за создание театральных спектаклей, кино- и телефильмов, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, а также за возведение уникальных архитектурных комплексов, зданий и сооружений.
Кроме того, медалью награждаются за большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию российской художественной культуры. Кроме того, этим орденом могут быть награждены иностранные граждане за участие в творческой деятельности российской организации культуры.