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Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране учрежден орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — говорится в документе.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждаются граждане за создание театральных спектаклей, кино- и телефильмов, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, а также за возведение уникальных архитектурных комплексов, зданий и сооружений.

Кроме того, медалью награждаются за большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию российской художественной культуры. Кроме того, этим орденом могут быть награждены иностранные граждане за участие в творческой деятельности российской организации культуры.

Ранее по теме: Путин наградил Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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