Прокуратура организовала проверку после гибели пациентов в Северной Осетии

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения также сообщила, что намерена установить причину трагедии в больнице скорой помощи Владикавказа, где из-за повреждения трубы с кислородом погибли пациенты. «Росздравнадзор проверит причину трагедии в больнице Владикавказа», — говорится в сообщении.