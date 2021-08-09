Прокуратура организовала проверку после гибели пациентов в Северной Осетии
Прокуратура Северной Осетии организовала проверку из-за аварии в системе подачи кислорода пациентам c COVID-19 в больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, в результате чего погибло девять человек, сообщается на сайте ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, а также дана правовая оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья граждан», — говорится в сообщении.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения также сообщила, что намерена установить причину трагедии в больнице скорой помощи Владикавказа, где из-за повреждения трубы с кислородом погибли пациенты. «Росздравнадзор проверит причину трагедии в больнице Владикавказа», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба главы и правительства региона сообщила, что девять человек погибли из-за поломки кислородной системы в клинической больнице скорой Владикавказа. Временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что причиной ЧП с кислородной станцией стал прорыв трубы, находящейся под землей.