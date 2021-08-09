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Прокуратура организовала проверку после гибели пациентов в Северной Осетии

Ведомости

Прокуратура Северной Осетии организовала проверку из-за аварии в системе подачи кислорода пациентам c COVID-19 в больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, в результате чего погибло девять человек, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, а также дана правовая оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья граждан», — говорится в сообщении.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения также сообщила, что намерена установить причину трагедии в больнице скорой помощи Владикавказа, где из-за повреждения трубы с кислородом погибли пациенты. «Росздравнадзор проверит причину трагедии в больнице Владикавказа», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба главы и правительства региона сообщила, что девять человек погибли из-за поломки кислородной системы в клинической больнице скорой Владикавказа. Временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что причиной ЧП с кислородной станцией стал прорыв трубы, находящейся под землей.

Ранее по теме: Девять человек погибли во Владикавказе из-за прорыва трубы с кислородом
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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