Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ после гибели девяти человек в больнице во Владикавказе, сообщает пресс-служба управления СК по Северной Осетии.

«По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

После инцидента врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил установить точные причины произошедшего и провести проверку во всех медучреждениях республики. «По поручению руководителя республики во всех медучреждениях Северной Осетии проведут проверку состояния кислородных систем», — говорится в сообщении на сайте региональной администрации.

Ранее сообщалось, что из-за поломки кислородной системы в клинической больнице скорой помощи Владикавказа скончались девять человек. По словам Меняйло, произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей, в результате чего подача кислорода была временно приостановлена. По данным Министерства здравоохранения РСО-Алания, в реанимационных блоках больницы на момент аварии находился 71 человек, 13 из них на инвазивной системе вентиляции легких.

Ранее по теме: Прокуратура организовала проверку после гибели пациентов в Северной Осетии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных