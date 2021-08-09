СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе

Ранее сообщалось, что из-за поломки кислородной системы в клинической больнице скорой помощи Владикавказа скончались девять человек. По словам Меняйло, произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей, в результате чего подача кислорода была временно приостановлена. По данным Министерства здравоохранения РСО-Алания, в реанимационных блоках больницы на момент аварии находился 71 человек, 13 из них на инвазивной системе вентиляции легких.