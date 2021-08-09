СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ после гибели девяти человек в больнице во Владикавказе, сообщает пресс-служба управления СК по Северной Осетии.
«По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.
После инцидента врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил установить точные причины произошедшего и провести проверку во всех медучреждениях республики. «По поручению руководителя республики во всех медучреждениях Северной Осетии проведут проверку состояния кислородных систем», — говорится в сообщении на сайте региональной администрации.
Ранее сообщалось, что из-за поломки кислородной системы в клинической больнице скорой помощи Владикавказа скончались девять человек. По словам Меняйло, произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей, в результате чего подача кислорода была временно приостановлена. По данным Министерства здравоохранения РСО-Алания, в реанимационных блоках больницы на момент аварии находился 71 человек, 13 из них на инвазивной системе вентиляции легких.