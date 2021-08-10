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Экс-глава правительства Северной Осетии задержан по делу о растрате

Ведомости

Бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева задержали по подозрению в растрате средств из регионального бюджета «в особо крупном размере», сообщается на сайте СК РФ. Также задержаны министр туризма Алан Диамбеков и гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева.

«По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева», — говорится в сообщении.

Дело расследуется о растрате бюджета республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ). В ведомстве уточнили, что по месту жительства задержанных проводятся обыски. Подробности уголовного дела не сообщаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных