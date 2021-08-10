Экс-глава правительства Северной Осетии задержан по делу о растрате
Бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева задержали по подозрению в растрате средств из регионального бюджета «в особо крупном размере», сообщается на сайте СК РФ. Также задержаны министр туризма Алан Диамбеков и гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева.
«По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева», — говорится в сообщении.
Дело расследуется о растрате бюджета республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ). В ведомстве уточнили, что по месту жительства задержанных проводятся обыски. Подробности уголовного дела не сообщаются.