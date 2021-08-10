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Директора вагона-ресторана задержали по делу об отравлении детей на Кубани

Ведомости

Директор, повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда «Мурманск – Адлер» задержаны по делу о массовом отравлении детей, сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как сообщили следователи, повар и официант вагона-ресторана знали, что у них норовирусная инфекция, но не сообщили об этом своему работодателю. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, «не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала» и «пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников», что привело к массовому отравлению детей, говорится в сообщении.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). 

О массовом отравлении детей в поезде Мурманск — Адлер стало известно 7 августа. Всего в составе двух групп в детский оздоровительный лагерь следовали 246 детей и 24 взрослых. Ночью 6 августа дети пожаловались на пищевое отравление. Позже более 70 несовершеннолетних были госпитализированы. 8 августа Минздрав Краснодарского края сообщил, что число госпитализированных детей выросло до 87. Медики оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести. Позднее в вагоне-ресторане поезда правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности, выяснил ТАСС.

Ранее по теме: РЖД начала собственную проверку после отравления ехавших в Адлер детей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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