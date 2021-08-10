Директора вагона-ресторана задержали по делу об отравлении детей на Кубани

Как сообщили следователи, повар и официант вагона-ресторана знали, что у них норовирусная инфекция, но не сообщили об этом своему работодателю. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, «не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала» и «пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников», что привело к массовому отравлению детей, говорится в сообщении.