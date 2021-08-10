Директора вагона-ресторана задержали по делу об отравлении детей на Кубани
Директор, повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда «Мурманск – Адлер» задержаны по делу о массовом отравлении детей, сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Как сообщили следователи, повар и официант вагона-ресторана знали, что у них норовирусная инфекция, но не сообщили об этом своему работодателю. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, «не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала» и «пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников», что привело к массовому отравлению детей, говорится в сообщении.
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).
О массовом отравлении детей в поезде Мурманск — Адлер стало известно 7 августа. Всего в составе двух групп в детский оздоровительный лагерь следовали 246 детей и 24 взрослых. Ночью 6 августа дети пожаловались на пищевое отравление. Позже более 70 несовершеннолетних были госпитализированы. 8 августа Минздрав Краснодарского края сообщил, что число госпитализированных детей выросло до 87. Медики оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести. Позднее в вагоне-ресторане поезда правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности, выяснил ТАСС.