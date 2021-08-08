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РЖД начала собственную проверку после отравления ехавших в Адлер детей

Ведомости

РЖД организовала собственное расследование причин госпитализации детей с признаками кишечной инфекции, которые следовали поездом № 225/226 Мурманск – Адлер, сообщила пресс-служба компании.

«Холдинг "РЖД" проводит собственное расследование и выяснение обстоятельств, послуживших причиной госпитализации детей... В частности, проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане», — говорится в сообщении.

В РЖД пояснили, что вагон-ресторан обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора-аренды с АО «ФПК». Перевозчик также пообещал бесплатно доставить детей и их сопровождающих к месту отдыха.

«ОАО "РЖД" призывает воздерживаться от преждевременных выводов на тему причин данного происшествия и дождаться результатов расследования компетентных органов», — добавили в компании.

О вспышке кишечной инфекции в поезде № 225/226 Мурманск – Адлер стало известно накануне. Всего в составе двух групп передвигались 246 детей и 24 взрослых. После появления первых жалоб на самочувствие у детей было организовано эстафетное медицинское наблюдение, 20 несовершеннолетних были госпитализированы. Позднее СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сегодня минздрав Краснодарского края сообщил, что число госпитализированных детей выросло до 87. Медики оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести. Позднее в вагоне-ресторане поезда правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности, выяснил ТАСС.

Ранее по теме: В вагоне-ресторане поезда с отравившимися детьми нашли просроченные продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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