РЖД начала собственную проверку после отравления ехавших в Адлер детей
«Холдинг "РЖД" проводит собственное расследование и выяснение обстоятельств, послуживших причиной госпитализации детей... В частности, проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане», — говорится в сообщении.
В РЖД пояснили, что вагон-ресторан обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора-аренды с АО «ФПК». Перевозчик также пообещал бесплатно доставить детей и их сопровождающих к месту отдыха.
«ОАО "РЖД" призывает воздерживаться от преждевременных выводов на тему причин данного происшествия и дождаться результатов расследования компетентных органов», — добавили в компании.
О вспышке кишечной инфекции в поезде № 225/226 Мурманск – Адлер стало известно накануне. Всего в составе двух групп передвигались 246 детей и 24 взрослых. После появления первых жалоб на самочувствие у детей было организовано эстафетное медицинское наблюдение, 20 несовершеннолетних были госпитализированы. Позднее СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Сегодня минздрав Краснодарского края сообщил, что число госпитализированных детей выросло до 87. Медики оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести. Позднее в вагоне-ресторане поезда правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности, выяснил ТАСС.