В вагоне-ресторане поезда с отравившимися детьми нашли просроченные продукты
В вагоне-ресторане поезда № 225 Мурманск – Адлер, которым следовали дети, госпитализированные с признаками кишечной инфекции, обнаружили продукты с истекшим сроком годности, выяснил ТАСС.
«При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
О вспышке кишечной инфекции в поезде № 225 Мурманск – Адлер стало известно накануне. Всего в составе двух групп передвигались 246 детей и 24 взрослых. После появления первых жалоб на самочувствие у детей было организовано эстафетное медицинское наблюдение, 20 несовершеннолетних были госпитализированы. Позднее СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Сегодня минздрав Краснодарского края сообщил, что число госпитализированных детей выросло до 87. Медики оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести.