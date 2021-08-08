После вспышки кишечной инфекции в поезде до Адлера госпитализировали 87 детей
Число детей, госпитализированных после вспышки кишечной инфекции в поезде Мурманск — Адлер, увеличилось до 87, сообщил минздрав Краснодарского края.
«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской – 12, в Белореченской – восемь», — приводит сообщение краевой оперштаб.
Медики оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести.
О вспышке кишечной инфекции в поезде № 225 Мурманск – Адлер стало известно накануне. Всего в составе двух групп передвигались 246 детей и 24 взрослых. После появления первых жалоб на самочувствие у детей было организовано эстафетное медицинское наблюдение, 20 несовершеннолетних были госпитализированы. Позднее СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).