После вспышки кишечной инфекции в поезде до Адлера госпитализировали 87 детей

О вспышке кишечной инфекции в поезде № 225 Мурманск – Адлер стало известно накануне. Всего в составе двух групп передвигались 246 детей и 24 взрослых. После появления первых жалоб на самочувствие у детей было организовано эстафетное медицинское наблюдение, 20 несовершеннолетних были госпитализированы. Позднее СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).