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СК возбудил дело после отравления следовавших поездом в Адлер детей

Ведомости

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили дело после того, как 20 детей, следовавших в составе двух организованных групп поездом № 225 Мурманск – Адлер, были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, сообщается на сайте ведомства.

«Следствием предварительно установлено, что в ночное время 6 августа текущего года от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск — Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, порядка 200 детей, которые также следовали в составе группы, по прибытии в детский лагерь будут помещены в обсерваторы до получения результатов проб, которые взял Роспотребнадзор. Состояние госпитализированных детей оценивается как легкой и средней степени тяжести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных