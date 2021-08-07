СК возбудил дело после отравления следовавших поездом в Адлер детей
Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили дело после того, как 20 детей, следовавших в составе двух организованных групп поездом № 225 Мурманск – Адлер, были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, сообщается на сайте ведомства.
«Следствием предварительно установлено, что в ночное время 6 августа текущего года от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск — Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, порядка 200 детей, которые также следовали в составе группы, по прибытии в детский лагерь будут помещены в обсерваторы до получения результатов проб, которые взял Роспотребнадзор. Состояние госпитализированных детей оценивается как легкой и средней степени тяжести.