СК возбудил дело после отравления следовавших поездом в Адлер детей

«Следствием предварительно установлено, что в ночное время 6 августа текущего года от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск — Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения», — говорится в сообщении.