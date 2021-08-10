Блогера Хованского включили список причастных к экстремизму и терроризму
Блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма и призывах к нему (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), включили в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов. Хованский Юрий Михайлович., 19.01.1990 г.р., г. Никольск, Пензенской области», — следует из информации ведомства.
Хованского задержали в начале июня по подозрению в оправдании и призывах к терроризму из-за его песни про «Норд-Ост» — в ней он употреблял нецензурные выражения по отношению к детям-жертвам теракта на Дубровке в 2002 г. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По мнению следствия, трек содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду».
Хованский частично признал вину, удостоверив. Представитель защиты Хованского рассказала, что блогер исполнил свою песню давно и у него не было цели «выставлять это на Youtube», а также за что-либо агитировать. В середине июля суд в Санкт-Петербурге отказался выпустить Хованского из СИЗО, а в начале августа — продлил арест до 8 сентября.