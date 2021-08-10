Блогера Хованского включили список причастных к экстремизму и терроризму

Хованского задержали в начале июня по подозрению в оправдании и призывах к терроризму из-за его песни про «Норд-Ост» — в ней он употреблял нецензурные выражения по отношению к детям-жертвам теракта на Дубровке в 2002 г. Позднее СК сообщил, что блогер задержан по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). По мнению следствия, трек содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду».