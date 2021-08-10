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Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ в новом учебном году

Ведомости

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова планирует начать учебный год в очном формате, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

«На мой взгляд, начало учебного года, занятий надо, по возможности, начать в очном формате, это решение и нашего ученого совета. Все практические занятия, безусловно, мы будем начинать в обычном формате», — рассказал Садовничий (цитата по «РИА Новости»).

Потоковые лекции на которых должно присутствовать 300-500 человек будут проходить онлайн, потому что на них сложно соблюсти требования по социальному дистанцированию, рассказал ректор.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства. Затем Фальков заявил, что введение ограничений для непривитых студентов недопустимо. Вузы должны обеспечить равные права студентов с прививкой и без нее.

Ранее по теме: В Высшей школе экономики отстранят от очного обучения непривитых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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