Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ в новом учебном году
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова планирует начать учебный год в очном формате, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
«На мой взгляд, начало учебного года, занятий надо, по возможности, начать в очном формате, это решение и нашего ученого совета. Все практические занятия, безусловно, мы будем начинать в обычном формате», — рассказал Садовничий (цитата по «РИА Новости»).
Потоковые лекции на которых должно присутствовать 300-500 человек будут проходить онлайн, потому что на них сложно соблюсти требования по социальному дистанцированию, рассказал ректор.
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства. Затем Фальков заявил, что введение ограничений для непривитых студентов недопустимо. Вузы должны обеспечить равные права студентов с прививкой и без нее.