Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ в новом учебном году

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства. Затем Фальков заявил, что введение ограничений для непривитых студентов недопустимо. Вузы должны обеспечить равные права студентов с прививкой и без нее.