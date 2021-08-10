TikTok стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей по итогам 2020 года

«Общее время просмотров в TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube, и короткие видеоролики будут и дальше привлекать внимание», — сказал менеджер по маркетингу компании App Annie Чузен Кин, отметив, что музыка и комедии становятся все более популярными.