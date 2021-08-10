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TikTok стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей по итогам 2020 года

Ведомости

TikTok по итогам прошлого года стал самым скачиваем приложением среди соцсетей, сообщает газета Nikkei со ссылкой на собственный обзор.

Издание начало публиковать обзоры скачиваний соцсетей по всему миру в 2018 г. С этого момента TikTok впервые сместил Facebook с лидирующих позиций в рейтинге. Он также обошел WhatsApp, Instagram и Telegram. Итоги подведены на основе данных, полученных от американского аналитического агентства App Annie, отмечает издание.

«Общее время просмотров в TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube, и короткие видеоролики будут и дальше привлекать внимание», — сказал менеджер по маркетингу компании App Annie Чузен Кин, отметив, что музыка и комедии становятся все более популярными.

По его словам, также интерес пользователей вызывают голосовые соцсети. В частности, в начале года в Японии и США начала набирать обороты соцсеть Clubhouse.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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