В России за сутки зафиксировали почти 800 смертей от коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 21 571 человека, следует из статистики оперштаба на 11 августа. Умерли 799 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 512 859. Умерли за все время пандемии 167 241 человек.
Вчера, 10 августа, оперштаб сообщил о 21 378 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3222 человека, скончались 58 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 533 065 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1804), Московская (+1054), Нижегородская (+535) и Свердловская (+521) области.
За сутки полностью выздоровел 20 067 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 808 777.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 204 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 36 млн случаев, Индии (более 32 млн) и Бразилии (свыше 20,2 млн) и Франции (6,4 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.