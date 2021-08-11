В России за сутки зафиксировали почти 800 смертей от коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 204 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 36 млн случаев, Индии (более 32 млн) и Бразилии (свыше 20,2 млн) и Франции (6,4 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.