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В РАН назвали срок полного испарения пятна нефти у Новороссийска

Ведомости

Пятно нефти у Новороссийска может полностью исчезнуть в течение четырех суток, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного научного сотрудника Института океанологии РАН Андрея Костяного.

«Легкие фракции нефти испаряются быстро. Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50% объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут. Следующий (космический. — Ред.) снимок ждем сегодня. Посмотрим, не осталось ли чего-либо в море. Вряд ли мы что-нибудь на снимке увидим. Но в принципе, за четверо суток все это должно исчезнуть», — сказал Костяной.

Инцидент произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска. Там произошел залповый выброс нефти, которая, по подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по данным компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом по данным Института космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН), площадь разлива нефти составляет 80 кв. км — в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.

По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства.

Ранее по теме: В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 000 раз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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