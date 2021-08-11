В РАН назвали срок полного испарения пятна нефти у Новороссийска

«Легкие фракции нефти испаряются быстро. Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50% объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут. Следующий (космический. — Ред.) снимок ждем сегодня. Посмотрим, не осталось ли чего-либо в море. Вряд ли мы что-нибудь на снимке увидим. Но в принципе, за четверо суток все это должно исчезнуть», — сказал Костяной.