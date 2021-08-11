В Крыму ослабили ограничения из-за COVID-19 для аквапарков и фудкортов
Власти Крыма сняли ограничения на работу фудкортов в Симферополе в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом, заявила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперштаба.
«Симферополь за последние четыре недели имеет отрицательный темп прироста, и на сегодняшний день цифры заболеваемости остаются ниже среднереспубликанских, поэтому вчера был принято решение ограничения работы фудкортов по Симферополю снять», – сказала Пеньковская (цитата по «РИА Новости»). Также с сегодняшнего дня в Симферополе возобновляется работа аттракционов, отметил глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, аквапаркам Крыма разрешено работать по воскресеньям, то есть шесть дней в неделю.
В середине июля власти Крыма ограничили проведение массовых мероприятий в нескольких районах в связи с распространением коронавируса. Были запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и дискотеки, работа ночных клубов, концертных и танцевальных залов. Театрам и кинотеатрам разрешили заполняться не более чем на 50%, а заведениям общепита в торговых центрах работать только навынос и на доставку. Работа аттракционов, аквапарков и развлекательных центров была запрещена по средам и воскресеньям для проведения генеральной уборки и дезинфекции.
По данным оперативного штаба на 11 августа, в Крыму за сутки выявили 388 новых случаев коронавируса, 348 человек выздоровели, восемь – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 64 000 случаев заражения и 1906 смертей.