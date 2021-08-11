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В Крыму ослабили ограничения из-за COVID-19 для аквапарков и фудкортов

Ведомости

Власти Крыма сняли ограничения на работу фудкортов в Симферополе в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом, заявила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперштаба.

«Симферополь за последние четыре недели имеет отрицательный темп прироста, и на сегодняшний день цифры заболеваемости остаются ниже среднереспубликанских, поэтому вчера был принято решение ограничения работы фудкортов по Симферополю снять», – сказала Пеньковская (цитата по «РИА Новости»). Также с сегодняшнего дня в Симферополе возобновляется работа аттракционов, отметил глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, аквапаркам Крыма разрешено работать по воскресеньям, то есть шесть дней в неделю.

В середине июля власти Крыма ограничили проведение массовых мероприятий в нескольких районах в связи с распространением коронавируса. Были запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и дискотеки, работа ночных клубов, концертных и танцевальных залов. Театрам и кинотеатрам разрешили заполняться не более чем на 50%, а заведениям общепита в торговых центрах работать только навынос и на доставку. Работа аттракционов, аквапарков и развлекательных центров была запрещена по средам и воскресеньям для проведения генеральной уборки и дезинфекции.

По данным оперативного штаба на 11 августа, в Крыму за сутки выявили 388 новых случаев коронавируса, 348 человек выздоровели, восемь – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 64 000 случаев заражения и 1906 смертей.

Ранее по теме: Аксенов допустил закрытие Крыма для туристов из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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