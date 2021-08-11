В Крыму ослабили ограничения из-за COVID-19 для аквапарков и фудкортов

В середине июля власти Крыма ограничили проведение массовых мероприятий в нескольких районах в связи с распространением коронавируса. Были запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и дискотеки, работа ночных клубов, концертных и танцевальных залов. Театрам и кинотеатрам разрешили заполняться не более чем на 50%, а заведениям общепита в торговых центрах работать только навынос и на доставку. Работа аттракционов, аквапарков и развлекательных центров была запрещена по средам и воскресеньям для проведения генеральной уборки и дезинфекции.