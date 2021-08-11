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В «Векторе» оценили угрозу распространения нового варианта COVID-19 «йота»

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На фоне доминирования варианта коронавируса «дельта» предпосылки к широкому распространению штамма «йота» отсутствуют, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта "дельта" предпосылки к широкому распространению варианта "йота" отсутствуют», — говорится в сообщении.

Ранее группа ученых департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения Мейлмана в Колумбийском университете выяснили, что штамм коронавируса «йота» способен увеличить летальность инфекции на 82%.

Ученые выяснили, что скорость передачи нового штамма на 15-25% выше, чем у предыдущих вариантов. «Йота» смогла обойти иммунитет до 10% раннее инфицированных людей. Также новый штамм увеличил летальность среди взрослых людей: на 46% среди 45-64-летних, на 82% среди 65-74-летних и на 62% среди людей старше 75 лет.

Штамм «йота» был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его выявили во всех штатах США и в 27 странах. ВОЗ включила новый штамм в список вариантов, представляющих интерес, то есть штаммов, которые выявляются все чаще на все большей территории. Также есть информация или прогноз, что эти штаммы могут менять свойства коронавируса. В перечень вошли штаммы «эта», который был выявлен в Великобритании и Нигерии, «каппа» из Индии и «лямбда» из Перу.

Ранее по теме: Ученые из США рассказали о возможной летальности штамма коронавируса «йота»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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