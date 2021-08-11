В «Векторе» оценили угрозу распространения нового варианта COVID-19 «йота»

Штамм «йота» был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его выявили во всех штатах США и в 27 странах. ВОЗ включила новый штамм в список вариантов, представляющих интерес, то есть штаммов, которые выявляются все чаще на все большей территории. Также есть информация или прогноз, что эти штаммы могут менять свойства коронавируса. В перечень вошли штаммы «эта», который был выявлен в Великобритании и Нигерии, «каппа» из Индии и «лямбда» из Перу.