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В РАН не увидели угрозы для отдыхающих из-за разлива нефти у Новороссийска

Ведомости

Образовавшееся недалеко от Новороссийска нефтяное пятно не представляет опасности для отдыхающих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Института океанологии Российской академии наук (РАН) Юлию Кононову.

«Никакого вреда для отдыхающих и прибрежных экосистем не ожидается», – сказала Кононова. Она отметила, что нефтяное пятно не представляет угрозы, его относит от берега течением. В дальнейшем этому будет способствовать надвигающийся циклон.

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составляет 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.

По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства. Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной сообщил, что пятно нефти может полностью исчезнуть в течение четырех суток.

Ранее по теме: В РАН назвали срок полного испарения пятна нефти у Новороссийска

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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