В РАН не увидели угрозы для отдыхающих из-за разлива нефти у Новороссийска
Образовавшееся недалеко от Новороссийска нефтяное пятно не представляет опасности для отдыхающих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Института океанологии Российской академии наук (РАН) Юлию Кононову.
«Никакого вреда для отдыхающих и прибрежных экосистем не ожидается», – сказала Кононова. Она отметила, что нефтяное пятно не представляет угрозы, его относит от берега течением. В дальнейшем этому будет способствовать надвигающийся циклон.
7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составляет 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.
По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства. Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной сообщил, что пятно нефти может полностью исчезнуть в течение четырех суток.