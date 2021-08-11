Путин подписал указ о госнаградах для участников Игр в Токио

На Играх в Токио россияне взяли в общей сложности 71 медаль. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г., когда российские спортсмены еще до допинговых скандалов выступали под своими знаменами и гимном. При этом токийская Олимпиада оказалась для страны «самой незолотой». 20 золотых медалей из 71 – это всего 26%, и это самая низкая доля за всю постсоветскую историю. На этих соревнованиях ни одного допингового скандала с россиянами не произошло.