Путин подписал указ о госнаградах для участников Игр в Токио
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе президента говорится, что спортсмены награждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на играх XXXII Олимпиады 2020 г. в городе Токио (Япония)».
Среди наград — ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
На Играх в Токио россияне взяли в общей сложности 71 медаль. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г., когда российские спортсмены еще до допинговых скандалов выступали под своими знаменами и гимном. При этом токийская Олимпиада оказалась для страны «самой незолотой». 20 золотых медалей из 71 – это всего 26%, и это самая низкая доля за всю постсоветскую историю. На этих соревнованиях ни одного допингового скандала с россиянами не произошло.