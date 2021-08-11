РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник лайт» в качестве «бустера»

«Рост числа случаев (нового варианта коронавируса. — Ред.) "дельта" в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа... Сегодня РФПИ предлагает Pfizer начать испытания "Спутника лайт" в качестве бустерного укола», — отмечается в сообщении.