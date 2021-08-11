РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник лайт» в качестве «бустера»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer использовать вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного укола с целью усиления иммунного ответа, следует из публикации в Twitter-аккаунте препарата «Спутник V».
«Рост числа случаев (нового варианта коронавируса. — Ред.) "дельта" в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа... Сегодня РФПИ предлагает Pfizer начать испытания "Спутника лайт" в качестве бустерного укола», — отмечается в сообщении.
В начале августа в РФПИ сообщили, что препарат «Спутник лайт» продемонстрировал высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna при исследовании в Аргентине. При совмещении вакцин отсутствовали серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе.