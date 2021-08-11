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РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник лайт» в качестве «бустера»

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer использовать вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного укола с целью усиления иммунного ответа, следует из публикации в Twitter-аккаунте препарата «Спутник V».

«Рост числа случаев (нового варианта коронавируса. — Ред.) "дельта" в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа... Сегодня РФПИ предлагает Pfizer начать испытания "Спутника лайт" в качестве бустерного укола», — отмечается в сообщении.

В начале августа в РФПИ сообщили, что препарат «Спутник лайт» продемонстрировал высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna при исследовании в Аргентине. При совмещении вакцин отсутствовали серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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