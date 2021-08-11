В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств повышенной опасности штамма «йота»
Данные, которые есть у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не говорят о том, что штамм коронавируса «йота» вызывает более тяжелое протекание болезни. Штамм «дельта» остается более опасным, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
«На данном этапе мы пришли к выводу, что этот вариант ("йота". — Ред.) не является более опасным. В глобальном плане 90% генетических последовательностей относятся к варианту "дельта"», — сказала Керкхове. Она заверила, что ВОЗ уделяет внимание всем вариантам коронавируса и продолжает мониторинг ситуации.
«Пока "дельта" превосходит по опасности "йоту", и очень сильно», — подчеркнула эксперт.
Ранее группа ученых департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения Мейлмана в Колумбийском университете опубликовала исследование, где утверждается, что штамм коронавируса «йота», обнаруженный в Нью-Йорке, способен увеличить летальность на 82% у людей старшего возраста. Кроме того, ученые утверждают, что скорость передачи нового штамма на 15-25% выше, чем у предыдущих вариантов, а также что «йота» смогла обойти иммунитет до 10% раннее инфицированных людей.
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора по этому поводу заявили, что на фоне доминирования варианта коронавируса «дельта» предпосылки к широкому распространению штамма «йота» в России отсутствуют.
Штамм «йота» был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его выявили во всех штатах США и в 27 странах. ВОЗ включила новый штамм в список вариантов, представляющих интерес, то есть штаммов, которые выявляются все чаще на все большей территории. В перечень вошли штаммы «эта», который был выявлен в Великобритании и Нигерии, «каппа» из Индии и «лямбда» из Перу.