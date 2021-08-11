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По факту разлива нефти под Новороссийском возбуждено уголовное дело

Ведомости

По факту разлива нефти в акватории Черного моря у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК). Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Как пояснили в ведомстве, изначально дело было возбуждено органами внутренних дел, но «в связи с широким общественным резонансом» дело передали для дальнейшего расследования следственными органами СК. «В настоящее время уголовное дело передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте», — пояснили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела СК на транспорте, организован осмотр территорий, продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, а также решается вопрос о проведении других дополнительных исследований.  

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления», — добавили в управлении СК на транспорте.

Инцидент произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска. Там произошел залповый выброс нефти, которая, по подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по данным компании, составил «порядка 12 кубометров». По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ).

Позже специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) изучили спутниковые снимки места происшествия и установили, что площадь загрязнения в 400 000 раз больше заявленной КТК — 80 кв. км. Позже в Институте океанологии РАН заявили, что разлив нефти не представляет опасности для отдыхающих на Черноморском побережье Краснодарского края.

Ранее по теме: В РАН не увидели угрозы для отдыхающих из-за разлива нефти у Новороссийска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных