По факту разлива нефти под Новороссийском возбуждено уголовное дело
По факту разлива нефти в акватории Черного моря у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК). Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.
Как пояснили в ведомстве, изначально дело было возбуждено органами внутренних дел, но «в связи с широким общественным резонансом» дело передали для дальнейшего расследования следственными органами СК. «В настоящее время уголовное дело передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте», — пояснили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела СК на транспорте, организован осмотр территорий, продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, а также решается вопрос о проведении других дополнительных исследований.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления», — добавили в управлении СК на транспорте.
Инцидент произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска. Там произошел залповый выброс нефти, которая, по подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по данным компании, составил «порядка 12 кубометров». По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ).
Позже специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) изучили спутниковые снимки места происшествия и установили, что площадь загрязнения в 400 000 раз больше заявленной КТК — 80 кв. км. Позже в Институте океанологии РАН заявили, что разлив нефти не представляет опасности для отдыхающих на Черноморском побережье Краснодарского края.