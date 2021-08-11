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Путин поручил главе МЧС выехать в Якутию на борьбу с пожарами

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поручил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, задействованной в борьбе с пожарами», – говорится в сообщении.

10 августа Путин дал ряд поручений в связи с природными пожарами в Якутии. В частности, он поручил Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров и повысить интенсивность работы авиации в республике. Руководству региона поручено подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим в результате ЧС. По поручению президента МЧС направило в Якутию три самолета и группировку спасателей.

Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных