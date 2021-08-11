Путин поручил главе МЧС выехать в Якутию на борьбу с пожарами
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин поручил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, задействованной в борьбе с пожарами», – говорится в сообщении.
10 августа Путин дал ряд поручений в связи с природными пожарами в Якутии. В частности, он поручил Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров и повысить интенсивность работы авиации в республике. Руководству региона поручено подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим в результате ЧС. По поручению президента МЧС направило в Якутию три самолета и группировку спасателей.
Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации.