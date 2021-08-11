Роспотребнадзор сообщил о результатах анализа проб воды в Новороссийске

Инцидент произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска. Там произошел залповый выброс нефти, которая, по подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по данным компании, составил «порядка 12 кубометров». По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ).