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Роспотребнадзор сообщил о результатах анализа проб воды в Новороссийске

Ведомости

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в пробах морской воды в Новороссийске, которые отобрали после разлива нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

«В пробах морской воды содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации», — сказали в ведомстве.

Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что после обследования экологического состояния пляжей в Новороссийске загрязнений не обнаружено.

Из-за разлива нефти в акватории Черного моря у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК), сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска. Там произошел залповый выброс нефти, которая, по подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по данным компании, составил «порядка 12 кубометров». По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ).

Ранее по теме: По факту разлива нефти под Новороссийском возбуждено уголовное дело

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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