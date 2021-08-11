Роспотребнадзор сообщил о результатах анализа проб воды в Новороссийске
Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в пробах морской воды в Новороссийске, которые отобрали после разлива нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
«В пробах морской воды содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации», — сказали в ведомстве.
Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что после обследования экологического состояния пляжей в Новороссийске загрязнений не обнаружено.
Из-за разлива нефти в акватории Черного моря у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК), сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска. Там произошел залповый выброс нефти, которая, по подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по данным компании, составил «порядка 12 кубометров». По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ).