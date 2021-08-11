Суд арестовал экс-главу кабмина Северной Осетии по делу о растрате
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу правительства республики Северная Осетия — Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву по делу о растрате 180 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Такоева, Диамбекова и Габараевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская, отметив, что решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее указанным лицам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). По версии следствия, в 2014 г. Такоев и Диамбеков, работавшие тогда в правительстве Северной Осетии, гендиректор ОЗАТЭ Габараева и «иные лица» обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у компании в республиканскую собственность «объектов недвижимости по завышенной стоимости».
Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с 2012 по 2015 г. В правительстве республики он работал с 1998 г. C 2005 г. возглавлял администрацию президента и правительства Северной Осетии. В 2008-2010 гг. был первым вице-премьером, в 2010-2012 гг. — руководителем администрации главы и правительства Северной Осетии. После ухода из правительства Такоев занимал пост гендиректора ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт». Кроме административных должностей в правительстве республики он был также главой местного Нацбанка (в 2003 г.) и ректором Владикавказского института цивилизации (в 2006 г.).