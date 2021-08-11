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В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов

Ведомости

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому расширил список территорий, на которых вводится режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов вследствие засухи. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

«Внести в распоряжение главы Республики Башкортостан от 12 июля 2021 года № РГ-193 "О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан" <...> изменения», — говорится в документе.

Ранее Минсельхоз республики сообщал о потере половины урожая озимых культур из-за засухи. С 28 июня режим действовал в 26 муниципалитетах, теперь их число увеличилось на 15 и составило 41. Всего в республике 64 муниципалитета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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