В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели посевов
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому расширил список территорий, на которых вводится режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов вследствие засухи. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.
«Внести в распоряжение главы Республики Башкортостан от 12 июля 2021 года № РГ-193 "О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан" <...> изменения», — говорится в документе.
Ранее Минсельхоз республики сообщал о потере половины урожая озимых культур из-за засухи. С 28 июня режим действовал в 26 муниципалитетах, теперь их число увеличилось на 15 и составило 41. Всего в республике 64 муниципалитета.