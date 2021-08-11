В Литве ввели ограничения для непривитых от коронавируса

Жители Литвы, которые не сделали прививку от коронавируса, с 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки и магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, а площадь составляет не менее 1500 кв. м, сообщает издание Delfi.