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В Литве ввели ограничения для непривитых от коронавируса

Ведомости

Жители Литвы, которые не сделали прививку от коронавируса, с 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки и магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, а площадь составляет не менее 1500 кв. м, сообщает издание Delfi.

Ранее правительство страны также планировало запретить не прошедшим вакцинацию пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Однако в итоге эти меры убрали из проекта постановления.

Людям без прививки запретят посещать торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений и публичные мероприятия с численностью свыше 500 человек. Меры не касаются людей, переболевших COVID-19, получивших отрицательный ПЦР-тест не менее 48 часов назад, и детей до 16 лет.

Что касается сферы услуг, то непривитым можно будет заказывать «мелкие» ремонтные услуги с контактом не дольше 15 минут, ветеринарные услуги, посещать музеи, выставки и библиотеки.

Правительство Литвы приняло подобные меры, чтобы стимулировать вакцинацию от COVID-19 в стране. В связи с этим накануне возле Сейма Литвы прошли акции протеста. Для разгона митингующих полиция Вильнюса применила слезоточивый газ.

Ранее по теме: В Литве прошли столкновения противников ограничений для непривитых с полицией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных