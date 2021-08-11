В Литве ввели ограничения для непривитых от коронавируса
Жители Литвы, которые не сделали прививку от коронавируса, с 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки и магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, а площадь составляет не менее 1500 кв. м, сообщает издание Delfi.
Ранее правительство страны также планировало запретить не прошедшим вакцинацию пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Однако в итоге эти меры убрали из проекта постановления.
Людям без прививки запретят посещать торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений и публичные мероприятия с численностью свыше 500 человек. Меры не касаются людей, переболевших COVID-19, получивших отрицательный ПЦР-тест не менее 48 часов назад, и детей до 16 лет.
Что касается сферы услуг, то непривитым можно будет заказывать «мелкие» ремонтные услуги с контактом не дольше 15 минут, ветеринарные услуги, посещать музеи, выставки и библиотеки.
Правительство Литвы приняло подобные меры, чтобы стимулировать вакцинацию от COVID-19 в стране. В связи с этим накануне возле Сейма Литвы прошли акции протеста. Для разгона митингующих полиция Вильнюса применила слезоточивый газ.