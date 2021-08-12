В Подмосковье задержали двоих сбежавших из изолятора в Истре
Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Подольске Ивана Цуркану и Дениса Грозаву, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре 6 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам», — рассказала она.
Все четверо сейчас доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Поиски трех остальных беглецов продолжаются.
Другими разыскиваемыми являются Александр Бутнару, Николай Тетеря и Александр Мавриди. Последний был задержан 2 ноября 2020 г. по подозрению в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, который, по информации СПАРК, являлся совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». Также против Мавриди возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве.
Из-за побега пятерых заключенных Следственный комитет (СК) России возбудил дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге до 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС.