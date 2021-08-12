В Подмосковье задержали двоих сбежавших из изолятора в Истре

Другими разыскиваемыми являются Александр Бутнару, Николай Тетеря и Александр Мавриди. Последний был задержан 2 ноября 2020 г. по подозрению в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, который, по информации СПАРК, являлся совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». Также против Мавриди возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве.