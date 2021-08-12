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В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в большей части России

Ведомости

Температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы в большей части России до конца рабочей недели, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов», — рассказал Вильфанд. В Ненецком АО при норме температуры +13 градусов ожидается +20.

В Тамбовской, Белгородской и Курской областях температура поднимется до 30-35 градусов, в Воронежской – до 37. В Рязанской области также воздух прогреется до 35 градусов, в Ивановской – до 28.

В Приволжском федеральном округе температура поднимется на 7-10 градусов выше нормы: на юге округа ожидается 34-39 градусов, на севере – 27-35. В Астраханской, Ростовской областях и Калмыкии температура поднимется до 39-41 градуса.

Аномальная температура установится и в Северо-Кавказском ФО, в Ставропольском крае, Дагестане, Северной Осетии и других регионах. Там ожидается до 37-39 градусов.

На 7 градусов выше нормы поднимется температура в Тыве, на Таймыре – на 10 градусов, в абсолютном значении – 15-18 градусов. Аномально теплая погода прогнозируется на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области будет 29-32 градуса. Вильфанд отметил, что такая погода не способствует природному тушению пожаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных