В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в большей части России

«Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов», — рассказал Вильфанд. В Ненецком АО при норме температуры +13 градусов ожидается +20.