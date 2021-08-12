В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в большей части России
Температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы в большей части России до конца рабочей недели, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов», — рассказал Вильфанд. В Ненецком АО при норме температуры +13 градусов ожидается +20.
В Тамбовской, Белгородской и Курской областях температура поднимется до 30-35 градусов, в Воронежской – до 37. В Рязанской области также воздух прогреется до 35 градусов, в Ивановской – до 28.
В Приволжском федеральном округе температура поднимется на 7-10 градусов выше нормы: на юге округа ожидается 34-39 градусов, на севере – 27-35. В Астраханской, Ростовской областях и Калмыкии температура поднимется до 39-41 градуса.
Аномальная температура установится и в Северо-Кавказском ФО, в Ставропольском крае, Дагестане, Северной Осетии и других регионах. Там ожидается до 37-39 градусов.
На 7 градусов выше нормы поднимется температура в Тыве, на Таймыре – на 10 градусов, в абсолютном значении – 15-18 градусов. Аномально теплая погода прогнозируется на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области будет 29-32 градуса. Вильфанд отметил, что такая погода не способствует природному тушению пожаров.