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Каждый третий россиянин готов потерять в зарплате ради перехода на удаленку

Ведомости

Примерно каждый третий россиянин согласился бы на меньшую зарплату ради возможности работать в удаленном режиме, следует из результата опроса, проведенного сервисом по поиску трудоустройства Superjob среди 1600 экономически активных граждан из 348 населенных пунктов страны.

Так, 17% считают допустимым сокращение оплаты труда на 5% из-за дистанционного формата работы. Еще 9% готовы снизить зарплатные ожидания на 10%, а 5% опрошенных — на 20%. По 2% участников исследования ради удаленки согласились бы на зарплату в 15 и 25% ниже изначально желаемой. 27% опрошенных не смогли ответить на поставленный вопрос.

Категорически не согласны снизить зарплатные ожидания 40% граждан. Причем мужчин с такой позицией больше, чем женщин: 41 и 38% соответственно. Наименее категоричны опрошенные в возрасте до 24 лет: среди них только 26% ни при каких условиях не стали бы работать за меньшую сумму ради удаленки. В то же время наиболее высока доля респондентов с подобным мнением среди жителей от 45 лет — 45%.

Среди тех, кто зарабатывает до 29 999 руб. в месяц доля неготовых работать за меньшие деньги ради удаленки наиболее низка по сравнению с другими группами — 27%. Чаще всего не согласились бы потерять часть дохода респонденты с зарплатой от 50 000 до 79 999 руб., так ответили 46% из них. Граждане с достатком от 80 000 отказались от снижения зарплаты ради удаленки в 45% случаев. Среди людей с ежемесячным доходом в 30 000–49 999 руб. показатель составляет 40%.

Ранее опрос, проведенный сервисом по поиску трудоустройства hh.ru, показал, что 51% россиян сейчас работает в офисах. 22% граждан осуществляют свою деятельность в гибридном формате, несколько раз в неделю оставаясь дома. Примерно столько же трудятся удаленно.

Ранее по теме: Опрос показал долю повторно ушедших на удаленку из-за коронавируса россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных