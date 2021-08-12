Каждый третий россиянин готов потерять в зарплате ради перехода на удаленку
Примерно каждый третий россиянин согласился бы на меньшую зарплату ради возможности работать в удаленном режиме, следует из результата опроса, проведенного сервисом по поиску трудоустройства Superjob среди 1600 экономически активных граждан из 348 населенных пунктов страны.
Так, 17% считают допустимым сокращение оплаты труда на 5% из-за дистанционного формата работы. Еще 9% готовы снизить зарплатные ожидания на 10%, а 5% опрошенных — на 20%. По 2% участников исследования ради удаленки согласились бы на зарплату в 15 и 25% ниже изначально желаемой. 27% опрошенных не смогли ответить на поставленный вопрос.
Категорически не согласны снизить зарплатные ожидания 40% граждан. Причем мужчин с такой позицией больше, чем женщин: 41 и 38% соответственно. Наименее категоричны опрошенные в возрасте до 24 лет: среди них только 26% ни при каких условиях не стали бы работать за меньшую сумму ради удаленки. В то же время наиболее высока доля респондентов с подобным мнением среди жителей от 45 лет — 45%.
Среди тех, кто зарабатывает до 29 999 руб. в месяц доля неготовых работать за меньшие деньги ради удаленки наиболее низка по сравнению с другими группами — 27%. Чаще всего не согласились бы потерять часть дохода респонденты с зарплатой от 50 000 до 79 999 руб., так ответили 46% из них. Граждане с достатком от 80 000 отказались от снижения зарплаты ради удаленки в 45% случаев. Среди людей с ежемесячным доходом в 30 000–49 999 руб. показатель составляет 40%.
Ранее опрос, проведенный сервисом по поиску трудоустройства hh.ru, показал, что 51% россиян сейчас работает в офисах. 22% граждан осуществляют свою деятельность в гибридном формате, несколько раз в неделю оставаясь дома. Примерно столько же трудятся удаленно.