Каждый третий россиянин готов потерять в зарплате ради перехода на удаленку

Категорически не согласны снизить зарплатные ожидания 40% граждан. Причем мужчин с такой позицией больше, чем женщин: 41 и 38% соответственно. Наименее категоричны опрошенные в возрасте до 24 лет: среди них только 26% ни при каких условиях не стали бы работать за меньшую сумму ради удаленки. В то же время наиболее высока доля респондентов с подобным мнением среди жителей от 45 лет — 45%.