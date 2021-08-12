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Власти Москвы разыграют квартиру среди участников онлайн-голосования на выборах

Ведомости

Участники онлайн-голосования на выборах 17-19 сентября в Москве смогут выиграть призовые баллы, машину или однокомнатную квартиру, говорится на сайте программы «Миллион призов».

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте сообщил на онлайн-конференции, посвященной запуску программы, что разыграны будут 20 квартир в Москве и 100 автомобилей, передает ТАСС.

Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября и проголосовать с 17 по 19 сентября. Розыгрыш призов пройдет с 18 по 20 сентября.

250 000 участников голосования смогут выиграть 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов и использовать их для оплаты покупок у партнеров программы. Один призовой балл равен одному рублю.

С 17 по 19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Госдумы и депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино. Программа «Миллион призов» впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции России. Подарочные сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей, писал ТАСС.

Ранее для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля и с 12 по 18 июля.

Ранее по теме: В Москве на онлайн-голосование зарегистрировались 150 000 человек за день

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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