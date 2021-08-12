Власти Москвы разыграют квартиру среди участников онлайн-голосования на выборах

С 17 по 19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Госдумы и депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино. Программа «Миллион призов» впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции России. Подарочные сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей, писал ТАСС.