Власти Москвы разыграют квартиру среди участников онлайн-голосования на выборах
Участники онлайн-голосования на выборах 17-19 сентября в Москве смогут выиграть призовые баллы, машину или однокомнатную квартиру, говорится на сайте программы «Миллион призов».
Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте сообщил на онлайн-конференции, посвященной запуску программы, что разыграны будут 20 квартир в Москве и 100 автомобилей, передает ТАСС.
Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября и проголосовать с 17 по 19 сентября. Розыгрыш призов пройдет с 18 по 20 сентября.
250 000 участников голосования смогут выиграть 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов и использовать их для оплаты покупок у партнеров программы. Один призовой балл равен одному рублю.
С 17 по 19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Госдумы и депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино. Программа «Миллион призов» впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции России. Подарочные сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей, писал ТАСС.
Ранее для стимулирования вакцинации власти Москвы дважды разыгрывали по пять автомобилей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля и с 12 по 18 июля.