В Москве на онлайн-голосование зарегистрировались 150 000 человек за день

Принять участие в онлайн-голосовании смогут россияне, достигшие 18 лет, зарегистрированные в Москве и обладающие активным избирательным правом. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября. За несколько дней до голосования пользователи получат уведомления в личном кабинете на mos.ru, по смс и электронной почте. Они будут исключены из списков для голосования на участках, отметили в мэрии.