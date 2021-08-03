В Москве на онлайн-голосование зарегистрировались 150 000 человек за день
150 000 москвичей подали заявление на участие в электронном голосовании за сутки с начала регистрации, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
«150 000 человек (по состоянию на 15.00 3 августа) подали заявление на участие в электронном голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября», – говорится в сообщении. Граждане смогут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители некоторых районов также будут выбирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина.
Принять участие в онлайн-голосовании смогут россияне, достигшие 18 лет, зарегистрированные в Москве и обладающие активным избирательным правом. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября. За несколько дней до голосования пользователи получат уведомления в личном кабинете на mos.ru, по смс и электронной почте. Они будут исключены из списков для голосования на участках, отметили в мэрии.
Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.