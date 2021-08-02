В Москве началась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму

Для регистрации нужно будет подтвердить подачу заявления кодом из смс. После этого заявление будет отправлено на проверку в ЦИК. Затем пользователю придет уведомление о регистрации на онлайн-голосование или отказе в ней. Участники электронного голосования будут исключены из списков для голосования на участках.