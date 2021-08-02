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В Москве началась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму

Ведомости

Регистрация на онлайн-голосование на выборах в Госдуму 17-19 сентября открылась в Москве, жители города смогут проголосовать за депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина, говорится на сайте мэра города Сергея Собянина.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве совершеннолетние. Для регистрации нужна полная учетная запись на сайте mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

Для регистрации нужно будет подтвердить подачу заявления кодом из смс. После этого заявление будет отправлено на проверку в ЦИК. Затем пользователю придет уведомление о регистрации на онлайн-голосование или отказе в ней. Участники электронного голосования будут исключены из списков для голосования на участках.

Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных