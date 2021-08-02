В Москве началась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму
Регистрация на онлайн-голосование на выборах в Госдуму 17-19 сентября открылась в Москве, жители города смогут проголосовать за депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина, говорится на сайте мэра города Сергея Собянина.
Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве совершеннолетние. Для регистрации нужна полная учетная запись на сайте mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.
Для регистрации нужно будет подтвердить подачу заявления кодом из смс. После этого заявление будет отправлено на проверку в ЦИК. Затем пользователю придет уведомление о регистрации на онлайн-голосование или отказе в ней. Участники электронного голосования будут исключены из списков для голосования на участках.
Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут также региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.