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Количество браков в России выросло за год на 40%

Ведомости

Количество браков в России в первом полугодии 2021 г. выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минюста.

«В январе-июне 2021-го брачные свидетельства получила 367 661 пара. За те же месяцы год назад – всего 221 153», — говорится в сообщении. Больше всего свадеб сыграли в Москве – 33 960, Московской области – 24 099, Санкт-Петербурге – 19 679, Краснодарском крае – 16 891 и Свердловской области – 11 671. Увеличение числа заключенных браков связано с отложенным спросом из-за коронавирусных ограничений 2020 г., объяснил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. Он предположил, что по итогам 2021 г. количество браков в России может вернуться к допандемийным показателям.

При этом, по данным Росстата, в стране сложился тренд на снижение числа бракосочетаний. Например, коэффициент брачности в 2019 г. составил 6,5 на 1000 человек, в 2020 г. – 5,3. С ростом числа браков в 2021 г. увеличилось и количество разводов, отмечает издание. В первом полугодии 2021 г. было зарегистрировано 307 352 акта о расторжении брака, в январе-июне 2020 г. – 274 532. Щербаков объяснил, что рост числа браков всегда сопровождается ростом числа разводов в связи с особенностями психологического становления личности.

«Человек пытается попробовать себя в семейной жизни, и нередко это приводит к последующему разочарованию. Но такое поведение более характерно для молодежи», — подчеркнул он. В то же время в России повышается возраст вступления в брак, в связи с чем растет число повторных браков, которые также ведут к большей разводимости, заключил эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных