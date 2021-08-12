Количество браков в России выросло за год на 40%

При этом, по данным Росстата, в стране сложился тренд на снижение числа бракосочетаний. Например, коэффициент брачности в 2019 г. составил 6,5 на 1000 человек, в 2020 г. – 5,3. С ростом числа браков в 2021 г. увеличилось и количество разводов, отмечает издание. В первом полугодии 2021 г. было зарегистрировано 307 352 акта о расторжении брака, в январе-июне 2020 г. – 274 532. Щербаков объяснил, что рост числа браков всегда сопровождается ростом числа разводов в связи с особенностями психологического становления личности.