Минприроды назвало способствовавший спасению пассажиров Ми-8 фактор
В момент крушения вертолета Ми-8 на Камчатке произошло аварийное открытие створок, что поспособствовало спасению людей. Детали крушения сообщили в Минприроды России.
«Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолёте, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8-9 метров», — пояснили в Минприроды, отметив, что температура воды в озере не превышала 5-6°C, поэтому долго находиться в ней невозможно.
По словам участкового государственного инспектора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгения Денгеса, на озере во время происшествия был туман, видимость не превышала 100 метров. «Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок – вертолёт ударился о воду», — пояснил он.
Участковый также рассказал, что на воду после услышанного были спущены два катера, которые добрались до места крушения за 3-4 минуты. На поверхности воды было 8 человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. «У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили», – заключил Денгес.
Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» упал при заходе на посадку недалеко от острова Сердце Алаида, расположенного в Курильском озере примерно в пяти километрах от берега. На борту вертолёта находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек были госпитализированы.
Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По данным источника ТАСС в экстренных службах, среди основных версий рассматриваются как ошибка экипажа, так и отказ двигателей.