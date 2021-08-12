Минприроды назвало способствовавший спасению пассажиров Ми-8 фактор

Участковый также рассказал, что на воду после услышанного были спущены два катера, которые добрались до места крушения за 3-4 минуты. На поверхности воды было 8 человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. «У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили», – заключил Денгес.